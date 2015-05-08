Festa della mamma: ecco la star più amata

Il sondaggio di Showroomprive.it per la Festa della mamma incorona le mamme più glamour del jet set internazionale e di casa nostra

di Daniela Bonanno Conti – Secondo un recente sondaggio realizzato, per l’occasione della festa della mamma, da Showroomprive.it

, specializzato nelle vendite online di moda di grandi firme, nella classifica delle mamme più glamour dello star system internazionale troviamo al primo posto Kate Middleton mentre Michelle Hunziker domina la classifica delle Star di casa nostra.

Secondo la classifica delle star più glamour nel panorama internazionale troviamo al secondo posto la bellissima Angelina Jolie seguita in terza posizione da Victoria Beckham. Seguono a ruota poi: Beyoncé, Gwyneth Paltrow e Jessica Alba.

Infine troviamo Natalie Portman, Lilly Allen, Gwen Stefani e Milla Jovovich. Per quanto concerne invece la classifica Mede in Italy, la star più glamour è Michelle Hunziker, segue poi Alessia Marcuzzi, conosciuta anche sul web come “La Pinella”che pare aver particolarmente colpito con il suo blog di moda e al terzo posto non poteva mancare la bellissima ed elegantissima Monica Bellucci.