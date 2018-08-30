Come reso noto dall’Arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova, la “Festa di Madonna” Inizia con la veglia, presieduta dall’arcivescovo metropolita monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, dalle ore 21:00 di venerdì 7 settembre 2018 presso la Basilica dell’Eremo a Reggio Calabria, cui seguirà la celebrazione eucaristica officiata dal parroco del santuario, padre Antonio Marranchella.

La veglia e la consegna del Quadro

La veglia di preghiera si terrà durante la notte e terminerà alle 7:30 dell’8 settembre con la celebrazione presieduta da monsignor Salvarore Nunnari, arcivescovo emerito di Cosenza-Bisignano e presidente onorario dell’associazione dei portatori della Vara. In prosieguo, dalle ore 8:00 l’effigie di Maria, madre della Consolazione, verrà accompagnata processionalmente in Città. Molto atteso è il momento della “consegna” presso la piazza omonima in via Cardinale Portanova che dovrebbe avvenire alle ore 9:30 alla presenza dell’arcivescovo Morosini e delle autorità cittadine.

Intorno a mezzogiorno il Quadro giungerà nella Basilica Cattedrale dove sosterà sino domenica 25 novembre “Solennità di Cristo Re”, quando la Vara, riaccompagnata, farà rientro nel Santuario dell’Eremo.

Il programma dall’8 all’11 settembre

Dal pomeriggio di sabato 8 settembre ed a seguire domenica 9 e lunedì 10 vi sarà la celebrazione delle sante messe e, nel pomeriggio di lunedì 10 settembre, presieduto da monsignor Morosini, il vespro mariano animato dai cori polifonici che parteciperanno alle 21esima rassegna dei canti mariani.

L’11 settembre si celebrerà la Solennità di Maria, madre della Consolazione, patrona della Città di Reggio Calabria , con alle ore 10:00 concelebrazione eucaristica presso la Basilica Cattedrale, presieduta da monsignor Morosini e offerta del Cero votivo da parte della Civica Amministrazione.

Nella serata di Martedì, alle ore 18:00, avrà luogo la Processione della venerata icona della Madonna della Consolazione lungo le vie del centro storico cittadino con l’itinerario che prevede l’avvio da Piazza Duomo e la processione lungo il Corso Garibaldi.

Una delle più grandi processioni d’Italia

Quella della Madonna della Consolazione di Reggio Calabria è una delle più grandi processioni popolari e religiose di tutta Italia in quanto annovera la partecipazione di decine di migliaia di persone provenienti in special modo da Reggio Calabria e provincia e dalla vicina Messina. Questo evento, con cerimonie religiose e festività civili, sta diventando una meta scelta da molti devoti forestieri ed occasione per visitare le numerose attrazioni della cittadina reggina in riva allo Stretto.

Risalta alla vista dei visitatori nei giorni della processione la devozione del Comitato dei “portatori della Vara”: rendendo – peraltro – l’appuntamento, che si ripresenta annualmente da secoli, attivatore di nobili sentimenti e generatore di emozione e commozione.

Si rammenta a tal riguardo un detto legato alla festa: “Cu terremoti, cu guerra e cu paci, sta festa si fici, sta festa si faci” (Con terremoti, con guerre e con pace, questa festa si è fatta e questa festa si fa). La festa accende di gioia tutta la città, che si anima come non mai, e, con l’avvento delle festività mariane, è consuetudine popolare assaggiare le “frittole”.

A breve verrà diffuso il Programma delle Festività Civili stilato dal Comune di Reggio Calabria in occasione delle Festività Settembrine dal 7 al 16 settembre 2018, con esibizione gruppi folk e musicali, concerti, commedie, spettacoli, mostre, sagre, nonché l’indicazione dei luoghi di collocazione delle bancarelle e delle giostre.