Festa nazionale dello Stocco: questa sera concerto di J-Ax

A Cittanova lo stocco è tradizione e cultura: sagra in viale Campanella e concerto di J-Ax per la notte più importante della XV Festa Nazionale

A Cittanova lo stocco è tradizione. Ed è cultura, oltre che un pezzo di identità locale. Partendo da questo concetto, che affonda le radici sul territorio e nel tempo, è possibile entrare veramente nello spirito più autentico della Festa Nazionale dello Stocco. Una manifestazione che è sintesi riuscita di elementi diversi in un unico, grande evento capace di richiamare visitatori dall’intera Calabria, e non solo.

La XV edizione della kermesse, inaugurata lo scorso 7 ottobre con l’avvio del cartellone culturale, oggi vivrà la sua notte più importante. La Sagra dello Stocco, anzi tutto. Per l’occasione viale Campanella si trasformerà in un suggestivo ristorante a cielo aperto, interamente dedicato ai sapori, al gusto e all’eccellenza culinaria cittanovese, che hanno fatto della cittadina punto di riferimento in fatto di qualità per la lavorazione prodotto ittico.

Poi, dalle ore 22,00, l’attesissimo concerto di J- Ax, mattatore del talent “The Voice”, e artista presente da oltre vent’anni nelle classifiche musicali italiane. Con questi ingredienti, la XV Festa Nazionale dello Stocco promette di diventare qualcosa di straordinario, coinvolgente e, quindi, collettivo. E ormai l’attesa è davvero finita. Fatti gli scongiuri del caso contro il rischio di maltempo, la macchina organizzativa, in queste ore, sta girando a pieno regime.

“Siamo pronti per presentare al grande pubblico un evento di assoluta qualità, consapevoli di essere entrati nel novero degli eventi più importanti della nostra regione – ha spiegato l’imprenditore Francesco D’Agostino -. La nostra forza risiede nel progetto complessivo, che è il frutto di un lavoro mirato alla riscoperta e alla promozione della nostra tradizione, della nostra cultura e della nostre tipicità. Cittanova, anche questa volta – ha proseguito – sarà il teatro di un momento straordinario che è, insieme, fatto positivo per il paese e per l’intero territorio”. La XV Festa Nazionale dello Stocco è un evento organizzato e promosso dall’Associazione Turistica “Pro Loco” di Cittanova e dallo sponsor ufficiale “Stocco&Stocco”, con il patrocinio della Regione Calabria, della Provincia di Reggio Calabria e del Comune di Cittanova.

Il progetto è presentato a valere sulla linea di intervento 5.2.3.1 del POR Calabria FESR 2007/2013. Nella mattinata di oggi, il messaggio del Presidente della Provincia di Reggio Calabria Giuseppe Raffa, che ha sottolineato l’organizzazione d’impresa dell’azienda “Stocco&Stocco”, e la sua capacità di tradurre una tipicità del territorio calabrese in alimento degustato in tutto il mondo, come dimostrato dal recente successo all’Expo di Milano.