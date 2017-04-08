Festival canoro lumen calabriae …verso la finale!

L’Associazione Lamezia Muse anche per questo 2017 scalda i motori per lo spettacolo ormai diventato una costante degli eventi lametini di spessore, infatti anche quest’anno lo staff di Lamezia Muse è a lavoro per la realizzazione della finale del concorso Canoro regionale “Lumen Calabriae”.

La finale del 31 maggio a piazza 5 Dicembre

Domenica 2 aprile sono stati scelti i 10 finalisti che calcheranno il palco della finale prevista quest’anno per MERCOLEDI’ 31 MAGGIO a piazza 5 Dicembre ; la finale si terrà infatti in occasione dei festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola (da cui, tengono sempre a sottolineare i membri dell’associazione ideatori del concorso, prende il nome il concorso” Lumen Calabriae” definizione data al Santo Patrono Calabrese per eccellenza). I 10 finalisti proveniente da più parte della regione , sono stati scelti dopo aver trascorso un’intera giornata in compagnia della cantante ex Mattia Bazar , Silvia Mezzanotte, la quale non solo ha decretato i nomi dei 10 ragazzi con accesso alla finale, ma ha tenuto una Master Class di alta formazione per tutti i semifinalisti rilasciando anche un attestato di partecipazione ad ognuno di essi. A tal proposito ,dichiara il presidente Peppino Buffone << Il Festival Lumen Calabriae è una “possibilità” per i giovani cantanti calabresi, non solo di esibirsi ma anche e soprattutto di formazione e condivisione della propria passione ; vivendo una giornata intera con grandi artisti ,come Silvia Mezzanotte, oltre a ricevere importanti consigli nel campo si impara soprattutto l’umiltà di essere artista con la A maiuscola >> (negli anni passati sono stati ospiti e Vocal Coach della semifinale: Max De Angelis, Giò Di Tonno e Maria Grazia Fontana).

Sveliamo i nomi dei 10 ragazzi che, il 31 maggio, accompagnati dalla band live “Contrabbanda” e presentati dalla sempre elegante e signorile Ketty Riolo, si affronteranno a suon di note davanti una giuria di alta qualità professionale nel campo della musica ( i cui nomi saranno resi noti solo il giorno stesso della finale) : Stefania Rotella (Tiriolo) , Stefano Ranieri (Catanzaro) , Serena Sbano (Paola) ,Alessia Sansone (San Lucido) Caterina Tricoci (San Pietro a Maida) , Laura Giordano (Cosenza) , Martina Mazzei (Fuscaldo) , Barbara Petrungaro (San Lucido), Cristina Cosentino(Davoli) Andrea Mazza (Torremezzo di Falconara).

Il premio Lumen Calabriae

Anche quest’anno, come ormai consuetudine (gli scorsi anni sono stati premiati : Il Cantagalli – Mastroianni,Felice Natalino, Azienda Guglielmo Caffè e Dott.ssa Amalia Bruni) verrà consegnato il premio Lumen Calabriae al personaggio Calabrese che si è contraddistinto a livello nazionale e internazionale, portando appunto Luce alla nostra regione.

L’associazione Lamezia Muse è onorata di essere ospite con la V edizione Festival Canoro Lumen Calabriae nella splendida P.zza 5 dicembre, bellissima e suggestiva location del Lametino , e ringrazia il comitato organizzatore della Festa in onore di San Francesco di Paola in Sambiase e P. Giovanni Sposato.