Festival della musica: al Funny Club protagonista un’altra icona della musica italiana

Continua alla al Funny Club il Festival della Musica. La rassegna, iniziata il 30 giugno con l’esibizione della band Amodonostro sulle note dei più grandi successi di Pino Daniele, vedrà adesso un’altra icona senza tempo della musica italiana, Lucio Battisti con il concerto di Battisti 4Ever.

La band vuole rendere omaggio ad uno tra i più grandi, influenti e innovativi cantautori italiani: il grande Lucio Battisti.

“Rendergli un tributo è per noi doveroso, perché le sue canzoni hanno rappresentato la colonna sonora della nostra vita e, ancora oggi, nel riascoltarle trasmettono emozioni e ci rievocano momenti di vita e sensazioni vissute. Riteniamo che il grande cantautore sia stato sempre all’avanguardia nello scenario della musica italiana, fonte di ispirazione per molti suoi colleghi, che però rimanevano un passo indietro, infatti lui era sempre oltre e i suoi successi erano già diventati dei classici destinati a rimanere eterni, tanto che le sue canzoni sono conosciute e cantate anche dai nostri figli. Ci piace immaginarlo ancora rinchiuso nel suo eremo protettivo, distante da ogni sguardo, da ogni disturbo esterno a produrre, attraverso la ricerca musicale, nuova musica che lo ha portato a stare “avanti” rispetto a tutti gli altri.”

Ogni venerdì fino al mese di agosto il Funny Club ospiterà diversi artisti che daranno vita ad uno spettacolo unico con sfondo una terrazza da sogno.

Il calendario dei tributi musicali

Di seguito il calendario degli appuntamenti:

il 7 Luglio con la musica di Battisti 4ever – tributo Lucio Battisti

il 14 Luglio con The Lizard – tributo Doors

il 21 Luglio con Blaskom – tributo Vasco Rossi

il 28 Luglio con Faber Quartet – tributo De Andrè

il 4 Agosto con Manna&Rino – tributo Mannarino e Rino Gaetano

l’11 Agosto con Evolution – tributo Pink Floyd

il 25 Agosto con Groove 4Good – cover band di musica internazionale

Le serate con cena in terrazza

Le serate del Music Festival prevedono una cena con pizza in terrazza accompagnata da musica live di respiro italiano e internazionale.

Il Funny Club vi aspetta numerosi ogni venerdì per un connubio ideale tra musica dal vivo, divertimento, pizza biologica e ambiente rilassante.

Per info&prenotazioni 392/4055945-0965/48247