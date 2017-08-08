Gli Evolution riportano sul palco The Wall e Dark Side of the Moon con effetti scenografici, tra musica dal vivo e pizza biologica in terrazza

Continua al Funny Club il Festival della Musica. La rassegna, iniziata il 30 giugno con l’esibizione della band Amodonostro sulle note dei più grandi successi di Pino Daniele, ha visto susseguirsi nei venerdì successivi la musica di ogni genere. Dalla tribute band Battisti 4ever ai The Lizard, passando per i Blaskom finendo con i Faber Quartet.

La pizzeria Funny Club ha organizzato delle serate da togliere il fiato. Le sorprese non sono ancora finite. Gli ospiti di questo venerdì, 11 Agosto, sono gli “Evolution“, tribute band dei Pink Floyd.

Gli Evolution, tribute band dei Pink Floyd

Il gruppo degli Evolution, infatti, ripropone fedelmente i più grandi successi dei Pink Floyd (tratti da The Wall, Wish You Were Here, Dark Side Of The Moon etc.) con effetti scenografici (costruzione del muro sul palco, schermo circolare etc.) e sonori che rendono i loro concerti belli ed emozionanti.

Le loro esibizioni, sono il risultato di un lungo periodo di minuziosa ed intensa preparazione, coinvolgono un pubblico sempre più entusiasta tra cui un gruppo di fans che segue i musicisti.

Adriano Licastro, chitarra e voce; Wladimir Pascali, percussioni; Salvatore Donato, basso; Mario Crupi, tastiere e voce; Domenico De Pascali, batterista. Questi i nomi dei componenti degli Evolution che venerdì sera animeranno la serata organizzata dalla Pizzeria Funny Club.

L’appuntamento è per Venerdì 11 Agosto alle ore 21 per godere di una serata all’insegna della musica e del buon cibo.

Il calendario del Festival della Musica

Di seguito il calendario degli appuntamenti: l’11 Agosto con Evolution “tributo ai Pink Floyd” il 25 Agosto con Groove 4Good “cover band di musica internazionale”.

Le serate del Music Festival prevedono una cena con pizza in terrazza accompagnata da musica live di respiro italiano e internazionale.

Il Funny Club vi aspetta numerosi ogni venerdì per un connubio ideale tra musica dal vivo, divertimento, pizza biologica e ambiente rilassante.

Per info&prenotazioni 392/4055945-0965/48247