L’associazione Culturale Arte e Spettacolo “Calabria dietro le quinte” con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, ha ideato per la stagione invernale 2017/18 un’edizione celebrativa del Festival Nazionale del cabaret “Facce da bronzi”, evento storicizzato della Regione Calabria e cofinanziato “dall’intervento per la valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria. Annualità 2017 – Azione 1.

Il festival e i giovani talenti della comicità

Il Festival in questi anni ha rappresentato un ambito percorso per la valorizzazione e la scoperta dei giovani talenti nel campo della comicità italiana facendo tappa nelle maggiori città italiane e promuovendo la Calabria all’interno del circuito dei festival della comicità nazionale.

La V edizione winter è un percorso culturale celebrativo dedicato al 50°anniversario della morte dell’attore comico partenopeo Antonio De Curtis in arte Totò, figura emblematica della storia del cinema e della comicità italiana a memoria del quale la città di Reggio Calabria vuole rendere il giusto omaggio con una serie d’iniziative che si svolgeranno nel periodo di dicembre e gennaio nei siti culturali più emblematici della città. Il Castello Aragonese, il teatro Francesco Cilea, la galleria di palazzo San Giorgio e l’albergo Miramare, durante il periodo natalizio, si arricchiranno di eventi culturali e artistici dedicati a “Totò, il principe della risata” ripercorrendo un affascinante viaggio nel cinema, nel teatro e nella comicità italiana.

La rassegna di film dedicata a Totò

Gli appassionati e non solo, potranno godere in occasione del Festival di una rassegna cinematografica con una selezione di film alla riscoperta di un personaggio dalle mille sfumature che con le sue macchiette passò dall’avanspettacolo alla trasposizione cinematografica interpretando ben 97 film diretti da grandi registi del cinema italiano, come Mario Monicelli.

Nella città di Reggio Calabria dal 2 dicembre al 6 gennaio 2017 si svolgeranno incontri letterari, laboratori di teatro, reading e una significativa mostra fotografica con immagini tratte dalla cinematografia e dalla vita del noto attore italiano.

La serata di galà al Teatro Cilea

Ma non mancherà lo spettacolo con una serata di galà del festival al Teatro Francesco Cilea, il 6 gennaio 2018 alle ore 21, si sfideranno per aggiudicarsi il premio dedicato “a Totò” i comici italiani vincitori delle cinque edizioni del Festival accompagnati da un ricco parterre di ospiti televisivi dalle trasmissioni Zelig e Colorado.

Per info e curiosità sul festival: www.festivalfaccedabronzi.it e la pagina Facebook Festival Nazionale del cabaret Facce da bronzi.