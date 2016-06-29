I Peddaroti pronti ad emozionare

“I Peddaroti” nascono nel lontano 1978 a Pellaro, paesino della provincia di Reggio Calabria, per volontà di un gruppo di giovani amanti delle tradizioni Calabresi-Reggine e peddarote in genere, e colloca la propria esperienza artistica nell’ambito delle migliori tradizioni delle musiche e danze popolari reggine e pellaresi.

Il gruppo, inoltre, organizza fin dal 1980, ogni estate nel mese di agosto un importante Festival Internazionale del Folklore, con lo scopo di promuovere l’interazione tra le culture nel campo dell’arte popolare. L’idea principale è quello di riunire i gruppi provenienti da tutto il mondo nella nostra Pellaro, in provincia di Reggio Calabria, al fine di favorire l’arricchimento di culture e di promuovere la cooperazione culturale internazionale.