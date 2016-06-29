I Peddaroti pronti ad emozionare
I Peddaroti, gruppo folk nato a Pellaro nel 1978, si preparano al Festival Internazionale del Folklore con gruppi da tutto il mondo
29 Giugno 2016 - 17:01 | di Vincenzo Comi
“I Peddaroti” nascono nel lontano 1978 a Pellaro, paesino della provincia di Reggio Calabria, per volontà di un gruppo di giovani amanti delle tradizioni Calabresi-Reggine e peddarote in genere, e colloca la propria esperienza artistica nell’ambito delle migliori tradizioni delle musiche e danze popolari reggine e pellaresi.
Il gruppo, inoltre, organizza fin dal 1980, ogni estate nel mese di agosto un importante Festival Internazionale del Folklore, con lo scopo di promuovere l’interazione tra le culture nel campo dell’arte popolare. L’idea principale è quello di riunire i gruppi provenienti da tutto il mondo nella nostra Pellaro, in provincia di Reggio Calabria, al fine di favorire l’arricchimento di culture e di promuovere la cooperazione culturale internazionale.
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Il gruppo nel suo repertorio, si nutre di una costante ed effettiva ricerca delle consuetudini e dei costumi locali, così come tramandati dalla memoria antica e dalle testimonianze dirette. Nella sua lunga attività, partecipa ai più grandi festival del folclore italiano in diverse regioni (Basilicata – Sicilia – Campania – Puglia – Lazio – Emilia Romagna – Friuli – Piemonte – Sardegna – Marche – ecc..) ed internazionali ( Belgio – Francia – Svizzera – Austria – Croazia – Polonia – Slovacchia – Romania – Grecia ecc..) portando così l’arte e la cultura calabrese e peddarota in Italia e nel Mondo. Il vasto repertorio rappresenta, nei suoi minimi particolari, la vita del popolo legata alla pesca, alla vendemmia, all’agricoltura, alla pastorizia, alla raccolta del bergamotto (agrume pregiatissimo della città di reggio calabria), e all’artigianato come “I PEDDARI”, acconciatori di pelli da cui deriva anche il nome del paese (Pellaro). Il Gruppo Folk è composto da 30-35 persone tra ballerini, musicisti, cantanti e studiosi delle tradizioni popolari Si avvale dell’uso di alcuni strumenti quali: organetti, tamburelli, chitarre, zampogne, lira calabrese, fisarmoniche e basso. Nei tanti anni di attività, infine, il gruppo si è quindi sforzato di conservare il patrimonio artistico-culturale del proprio territorio, impegnandosi in una scrupolosa e seria attività di ricerca, approfondendo le indagini storiche e di costume. Il Festival Internazionale del Folklore nasce nel lontano 1980, al fine di promuovere l’interazione tra le diverse etnie, nel campo dell’arte popolare, attraverso spettacoli suggestivi tratti dal patrimonio della cultura europea ed extra-europea. In tutto il mondo, uno degli obiettivi comuni, per la coesione di ogni società umana, é di creare e rinforzare i legami sociali comuni tra i diversi individui. I mezzi usati sono diversi, come lo sono le culture e le circostanze, ma in ogni caso il fine centrale é la speranza che il mondo si unisca in un’unica razza senza più guerre. Il nostro mezzo è quello del folklore e cerchiamo di farlo sempre al meglio perché la tradizione è arte, la tradizione è storia … la tradizione è vita!!!
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