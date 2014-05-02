Fiera del dolce-Sweet kiwanis: Un “dolce” momento di amicizia e solidarietà

Biscotti, torte, ciambelle e crostate per una buona causa: la tradizionale Fiera del dolce dei Kiwanis a Pellaro sostiene un centro di aggregazione giovanile

Tra dolci, amicizia e beneficenza, anche quest’anno il Kiwanis Club Reggio Calabria e il Kiwanis Junior Club Reggio Calabria, rinnovano l’appuntamento con la tradizionale “Fiera del dolce” che si svolgerà domenica 4 maggio a Pellaro, presso le piazze delle chiese di San Filippo d’Argira in San Filippo; del Carmine e di Santa Maria Mater Luminis.

Un evento che vede impegnati Kiwaniani di tutte le età,saranno presenti infatti,i bimbi del “K-Kids Cassiodoro-Don Bosco”,club di recentissima nascita,i quali saranno impegnati nella preparazione e successiva distribuzione dei vari dolciumi tra i quali: biscotti, torte, ciambelle, crostate e muffin.

Come ogni anno i proventi ricavati dalla “Fiera del dolce” saranno interamente devoluti al centro di aggregazione giovanile “Parrocchia di Santa Maria del Lume” che li utilizzerà per migliorare ed incrementare le proprie attività in favore dei giovani che la frequentano.

Questa domenica, assaporate le dolci prelibatezze kiwaniane, ma soprattutto gustate la dolcezza di un piccolo gesto che sostiene una grande comunità.