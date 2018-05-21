Fin Calabria: trofeo Regionale Esordienti, più di 800 atleti presenti

Weekend caldo per la sfida tra giovani atleti della categoria Esordienti al Trofeo Regionale estivo, organizzato dalla Fin Calabria nella piscina Comunale di Cosenza.

Due giorni di gare entusiasmanti nella piscina Olimpica a 10 corsie che ha visto impegnate 14 squadre calabresi con più di 800 atleti Esordienti A e B e di Categoria. Sono molto soddisfatto – commenta Carmine Manna – perché la nostra struttura è l’unica nel sud Italia che possa ospitare manifestazioni di questa portata, non solo per le caratteristiche strutturali dell’impianto ma soprattutto perché abbiamo sempre dimostrato di saper fare nell’organizzazione di manifestazioni di valenza nazionale ed internazionale”. Sono certo – conclude – che faremo sempre meglio”.