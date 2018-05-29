Finalissima Asi Calabria Nuoto. Asiadi, festa dello sport
Alla Poligiovino di Catanzaro 320 finalisti per il titolo regionale 2018: favorite Thrylos e Fondazione Marino nella classifica unica, poi le Asiadi a Cropani
29 Maggio 2018 - 10:42 | di Michele Favano
E’ la Poligiovino di Catanzaro la piscina che ospiterà la fase finale del campionato di Asi Calabria Nuoto. La tappa più importante e delicata dell’anno sociale, che vedrà in vasca tutti gli atleti calabresi che sono riusciti a classificarsi per quest’ultima importante fatica regionale.
320 finalisti e 13 società in vasca
E sono 320 i finalisti, sui circa 700 che hanno gareggiato nelle tappe intermedie, che si contenderanno i posti più alti delle classifiche e il titolo di campione 2018; 13 le società partecipanti.
Da anni non si vedeva una finale così attesa con tante squadre pronte ad affrontarsi sportivamente per la conquista del podio delle 5 classifiche: Esordienti, Categoria, Master, Best team, e quella Generale.
I favoriti nella classifica unica
Nella classifica unica favorite la Thrylos nuoto Reggio Calabria e la Fondazione Marino di Melito, che si trovano a distanza di una manciata di punti. Il terzo posto è conteso tra ben 4 squadre: Olimpo blu di Amantea; Sporting club Ardore e dalle reggine Pianeta sport e Andrea Maria.
Per la classifica Esordienti le proiezioni, sulla base delle classifiche dei qualificati, vedono nettamente favorita la Fodazione Marino, seguita da Andrea Maria e Sporting club Ardore e, al terzo posto Olimpo blu e Hipponion di Vibo Valentia, ma solo per pochi punti, quindi grandi sorprese in vista.
Veniamo alla proiezione Categoria. Thrylos in vetta, seguita da Pianeta sport; si giocano il terzo posto Sporting club e Olimpo blu.
Infine la categoria Master che vede in vasca gli atleti più grandi di età, mamme, papà e non solo, che continuano a mettersi in gioco con grande passione e sportività.
Favorite, al primo e secondo posto, Andrea Maria e Fondazione Marino al terzo, combattutissimo, posto Akeilos di Oppido e Olimpo Blu.
L’appuntamento con questa attesa tappa finale, che suggella un anno di impegno, fatica e passione, diviene ancor più prestigioso in considerazione del fatto che la stessa è inserita nel contesto delle Asiadi che racchiuderanno, in questo inizio di giugno, tutte le discipline Asi, dando vita ad una due giorni all’insegna dello sport e dell’aggregazione.
Le Asiadi a Cropani Marina
L’1, 2 e 3 giugno il Villaggio Riviera del sole di Cropani Marina, ospiterà quest’ultimo step calabrese e si trasformerà in un immenso centro sportivo all’aperto che ospiterà tutte le famiglie degli atleti in un tripudio di sport, gioco, aggregazione.
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