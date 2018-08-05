Atto finale emozionantissimo per la “Regata del Mediterraneo”, uno dei più iconici momenti della manifestazione de “I Tesori del Mediterraneo”. Una competizione che ha visto l’appassionata partecipazione di ben otto team, provenienti da tutto il meridione: rappresentate la Regione Campania, i CUS delle Università di Palermo e Bari, i comuni di Manfredonia, Brindisi, Taranto e Monopoli oltre che, naturalmente, la Regione Calabria.

La Calabria batte di pochissimo il Cus Bari

È stato proprio il team locale a trionfare nella finalissima andata in scena nello specchio fra la rada dei Giunchi e le Mura Greche, staccando di pochissimo il CUS Bari. Una contesa emozionante, raccontata con passione da Carlo Arnese, che si è risolta davvero all’ultimo colpo di remi, emozionando i tanti che hanno assiepato le coste ed il lungomare reggino.

Terzo posto, invece, per la delegazione di Brindisi, con la compagine della Regione Campania che ha chiuso al quarto posto la finale a cui, invece, non si erano qualificate, Manfredonia, Monopoli, Taranto e Palermo, eliminate nella semifinale di ieri. Questo l’ordine d’arrivo ed i tempi ufficiali:

FINALE “REGATA DEL MEDITERRANEO”

1º posto – REGIONE CALABRIA 4:08,4

2º posto – CUS BARI 4:11,5

3º posto – Comune di BRINDISI 4:26,5

4º posto – REGIONE CAMPANIA 4:55,5

Le parole di Paolo Catalano e il Gran Gala finale

Al termine della spettacolare gara ha parlato Paolo Catalano, deus ex machina dell’evento: “Amo questa città, questa grande partecipazione mi inorgoglisce, sono davvero felice di come sia andata. Mi piace sottolineare la grande emozione che ha suscitato la gara, sempre mantenutasi nei ranghi di correttezza e lealtà che da sempre l’hanno contraddistinta”.

I riflettori si spostano nuovamente sull’Arena dello Stretto che, dalle 21:30, sarà teatro dell’attesissimo Gran Gala finale dei “Tesori” 2018, con lo spettacolo “L’Olimpo degli Dei”. Con la conduzione di Veronica Maya si eleggeranno le miss, fra le quattordici in gara, vincitrici delle varie fasce. Ospiti d’eccezione saranno la cantante di ‘Amici’ Federica Carta ed il comico di Colorado Mino Abbacuccio.