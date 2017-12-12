Tantissimo lavoro nell’attività Minibasket in tutta la regione.

Dopo avervi raccontato della manifestazione del PalaPulerà coordinata dal Responsabile Provinciale Minibasket, Giuseppe Giovinazzo ci trasferiamo a Pizzo.

Il 2 Dicembre 2017 si è svolta una intensa mattinata di sport e divertimento al palarcobaleno che ha avuto come protagonisti i bambini delle scuole elementari della città tanto cara a Flavio Tranquillo, voce della Nazionale di Basket.

Tanto lavoro per il delegato Fip Francesco Caretto: il Responsabile minibasket dell’Olympia Pizzo ha curato tutta la parte cestistica di una mattinata polisportiva che ha visto presenziare anche il Sindaco Gianluca Callipo.

Ottanta alunni in scena con quattro classi su quattro percorsi: un doppio tour per il basket, Ginnastica e Volley.

Le novità orchestrate dal Responsabile regionale Minibasket Claudia Soppelsa sono appena iniziate.