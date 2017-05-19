Fip Calabria, convegno sulla preparazione fisica del basket

Sabato 20 Maggio la facoltà di Scienze Motorie di Catanzaro ospita un seminario dedicato alla preparazione fisica della pallacanestro .

II Comitato regionale FIP della Calabria è partner attivo dell’iniziativa atta a promuovere a tutti i livelli quelle che sono le metodologie e le esperienze più adatte per l’allenamento del giocatore di pallacanestro.

L’iniziativa, nata in sinergia con l’Università degli Studi di Catanzaro con la collaborazione dell’Associazione preparatori fisici Italiani Pallacanestro ha già ottenuto ottimi riscontri.

Relatori saranno Gianni Cedolini (Coordinatore dei corsi di formazione FIP) e Roberta Vozza (Preparatrice fisica territoriale Calabria).

I lavori partiranno alle ore 9. La presentazione del seminario sarà affidata al delegato Fip di Catanzaro Alessandro Scozia ed al Presidente del Cna regionale Danilo Chiarella.

“Il ruolo del preparatore fisico e la formazione della Federazione Italiana Pallacanestro” è la prima argomentazione trattata da Gianni Cedolini, coordinatore dei corsi di formazione Fip: i lavori proseguiranno con un tema dalla seguente argomentazione “Il modello prestativo del gioco e del giocatore” dove argomenterà la preparatrice fisica territoriale della Calabria, Roberta Vozza; l’intensa mattinata, infine si concluderà con la tematica relativa all’”Allenamento fisico del giocatore di pallacanestro” tenuta nuovamente da Gianni Cedolini.