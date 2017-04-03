Fip Calabria, i convocati per il trofeo delle Regioni

In occasione del Trofeo delle Regioni che si svolgerà a Roseto degli Abruzzi dall’11 al 18 aprile 2017, il selezionatore della rappresentativa Calabria, Coach Danilo Chiarella, ha convocato i seguenti atleti: Domenico Cardone della Lumaka Basket Reggio Calabria, Andrea Chindamo della Gio & Gio Palmi, Mattia e Raffaele Corapi,Marco Mastria e Matteo Spanò della Pallacanestro Catanzaro, Giovanni Galimi della Vis Reggio Calabria,Giuseppe Giampà e Lorenzo Mascaro del Basketball Lamezia ed Alessandro Tiberio del Basket Rende.

Le riserve a casa sono rappresentate da Giuseppe Fortunato del Basket Rende,Daniele Franco della Nuova Jolly,Giuseppe Merante della San Michele Catanzaro e Demetrio Rappoccio della Vis Reggio.

Il capo delegazione per l’avventura nazionale è Roberto Petronio.

Il Referente tecnico territoriale è il Coach della Viola Reggio Calabria, Domenico Bolignano.

Il Capo allenatore è Coach Danilo Chiarella, l’assistente Massimo De Summa,

Il preparatore fisico territoriale è Roberta Vozza, la fisioterapista è Liliana Praticò.

Gli arbitri saranno rappresentati da Luca Costarella e Salvatore Raffa.

Gli ufficiali di campo da Angela Romeo ed Alessandra Serra.

L’esordio della compagine calabrese è prevista per le ore 11.15 del dodici di Aprile presso il Palasport di Alba Adriatica contro il Molise: il team è stato inserito nel girone E insieme a Basilicata, Valle D’Aosta e Molise.