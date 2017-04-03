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Fip Calabria, i convocati per il trofeo delle Regioni

Il selezionatore Danilo Chiarella ha scelto gli atleti della rappresentativa calabrese che giocherà a Roseto degli Abruzzi dall'11 al 18 aprile

03 Aprile 2017 - 19:29 | di Pasquale Romano

Convocati della Fip Calabria per il Trofeo delle Regioni di basket a Roseto degli Abruzzi

In occasione del Trofeo delle Regioni che si svolgerà a Roseto degli Abruzzi dall’11 al 18 aprile 2017, il selezionatore della rappresentativa Calabria, Coach Danilo Chiarella, ha convocato i seguenti atleti: Domenico Cardone della Lumaka Basket Reggio Calabria, Andrea Chindamo della Gio & Gio Palmi, Mattia e Raffaele Corapi,Marco Mastria e Matteo Spanò della Pallacanestro Catanzaro, Giovanni Galimi della Vis Reggio Calabria,Giuseppe Giampà e Lorenzo Mascaro del Basketball Lamezia ed Alessandro Tiberio del Basket Rende.

Le riserve a casa sono rappresentate da Giuseppe Fortunato del Basket Rende,Daniele Franco della Nuova Jolly,Giuseppe Merante della San Michele Catanzaro e Demetrio Rappoccio della Vis Reggio.
Il capo delegazione per l’avventura nazionale è Roberto Petronio.

Il Referente tecnico territoriale è il Coach della Viola Reggio Calabria, Domenico Bolignano.
Il Capo allenatore è Coach Danilo Chiarella, l’assistente Massimo De Summa,
Il preparatore fisico territoriale è Roberta Vozza, la fisioterapista è Liliana Praticò.
Gli arbitri saranno rappresentati da Luca Costarella e Salvatore Raffa.

Gli ufficiali di campo da Angela Romeo ed Alessandra Serra.
L’esordio della compagine calabrese è prevista per le ore 11.15 del dodici di Aprile presso il Palasport di Alba Adriatica contro il Molise: il team è stato inserito nel girone E insieme a Basilicata, Valle D’Aosta e Molise.

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