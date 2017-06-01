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FIP Calabria: Cosentia è il team campione della promozione

Finale provinciale di Promozione maschile a Cosenza: il Cosentia 1995 supera di due punti le Scintille Montesanto e vince il titolo della Calabria del Nord

01 Giugno 2017 - 11:44 | di Eva Curatola

Logo della Fip Calabria, Comitato Regionale della Federazione Italiana Pallacanestro

Al termine di una bella ed appassionante finale provinciale, la città di Cosenza ha emesso il suo verdetto finale.

Il campionato di Promozione maschile riguardante la Calabria del Nord lo vince il Cosentia 1995 battendo nella finalissima la Scintille Montesanto Club Basket Cosenza.

Entrambe le compagini sono state già promosse nel campionato di Serie D per la stagione 2017-18.

Gara intensa e straordinaria: la spuntano i campioni provinciali in carica del Presidente Fuoco.

La sfida termina 60 a 58.

Cosentia 1995 – 60 Scintille Montesanto Club Basket Cosenza – 58

Cosentia 1995 ; Di vizio 11 , Bilotta 3 , Durantini 1 , Cundari 20 , Lo schiavo 2 , Lorenzi 10 , Imbrogno 2 , Nicoletti 11

Scintille Montesanto Club Basket Cosenza ; Presta 6 , Guido 10 , Santopaolo 3 , Gallo 10 , Coscarella 14 , Bisceglia 13 , Caruso 2. All Christian Dodaro

Cosentia 1995, campione provinciale di Promozione maschile della Fip Calabria nella Calabria del Nord

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