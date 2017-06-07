FIP Calabria: grande coinvolgimento per la Giornata Nazionale dello Sport

Il basket calabrese ha animato la Giornata Nazionale dello Sport a Reggio Calabria, Cosenza, Vibo Valentia e Catanzaro con società di ogni livello

Tutto il basket di Calabria presente alla Giornata Nazionale dello Sport dalla costa tirrenica alla ionica, da Reggio a Catanzaro passando per Cosenza.

La grande festa dello sport aperta a tutte le discipline, va in scena ogni anno nella prima domenica di giugno (In questa annata il 4 di giugno) e si svolge contemporaneamente su tutto il territorio Nazionale.

La manifestazione ha lasciato dietro se un bel carico di palloni a spicchi.

Una giornata all’insegna dello sport e della promozione di tutte le discipline sportive coinvolte, coordinata dai Comitati Regionali CONI in collaborazione con le FSN, DSA, EPS, AB ed il supporto delle Istituzioni Locali.

Il Basket è stato presente sul Lungomare “Italo Falcomatà” di Reggio Calabria,a Cosenza in Piazza dei Bruzi,a Vibo Valentia nel Parco delle Rimembranze, ed a Catanzaro nel Parco della Biodiversità Mediterranea.

In terra bruzia, Cab, Cus Cosenza e Chicos in scena; su Catanzaro spazio e seguito per Pink Basket Catanzaro, Mater Domini Basket, San Michele, Smaf, Joy Basket e Centro Basket; a Vibo l’Asd Olympia Pizzo, a Reggio Calabria, infine, hanno partecipato Alan Gioia Tauro, Aquilone, Botteghelle, Basket Pellaro, Lumaka Reggio Calabria,Pantera Basket e Vis Reggio.