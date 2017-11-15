Il 18 novembre alla sede del Comitato FIP Calabria a Cosenza incontro tra arbitri e allenatori sulle modifiche al regolamento, regola dei passi compresa

In occasione dell’inizio dei campionati provinciali, giovanili e di promozione, considerata la richiesta da parte di diversi allenatori operanti nel territorio provinciale, il Settore CIA(Comitato Italiano Arbitri) provinciale di Cosenza, in collaborazione con il CNA(Comitato Nazionale Allenatori) provinciale, ha programmato per sabato 18 novembre alle ore 10.30 presso la sede del Comitato Fip Calabria in Via degli Stadi-Stadio S. Vito-Marulla Curva Catena- un incontro tra tesserati CIA e allenatori della Provincia, per illustrare le modifiche al regolamento della pallacanestro.

Lo sport dalla palla a spicchi è in continua evoluzione con la lente d’ingrandimento fissata sulla regola dei “passi”.