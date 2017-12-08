FIP Calabria: inizia il Gran Galà del Molise
I 2004 di Calabria, allenati da Coach Cotroneo e Coach Fotia, esordiscono ad Isernia contro la Valle d'Aosta nel Gran Galà del Molise
08 Dicembre 2017 - 14:52 | di Eva Curatola
La rappresentativa calabrese è in viaggio verso il Molise.
I 2004 di Calabria giocheranno oggi alle ore 19 ad Isernia nel Palazzetto dello Sport “Fraraccio”.
Inizia il Gran Galà del Molise: gli atleti allenati da Coach Cotroneo e da Coach Fotia affrontano la Valle D’Aosta.
La kèrmesse molisana inizierà alle ore 15.30 con l’esordio dei padroni di casa a cospetto della Basilicata.
Sabato e domenica, invece, la manifestazione giovanile si trasferirà a Venafro presso il Palasport Comunale con un calendario che si definirà in base ai risultati del venerdì.
il dirigente del Comitato Regionale è Rosario Pirrotta.
Il Preparatore fisico è Valerio Tolomeo.
L’arbitro regionale convocato è il giovane Luigi Bottino. L’Ufficiale di Campo è Francesca Rizzuto.
I convocati? C’è il capitano della Smaf, Andrea Agosto, Vincenzo Barilà per la Pallacanestro Bagnara, Leonardo De Rito del Cab Cosenza, Vincenzo Giovinazzo e Vincenzo Milano per il Basket Alan Gioia Tauro, Demetrio Scarfò per il Basket Nuova Jolly, Luca Tiberi per l’Abacos Rende,Lorenzo Sontuoso per la Vis, Alessandro Vasta per la Dodaro Basket di Cosenza unici al mini-gruppo Viola con Daniele Campolo,Angelo Messina ed Alessandro Ziino.
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