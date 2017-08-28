Fip Calabria: poker calabrese ai corsi di aggiornamento del Comitato Italiano Arbitri
Quattro dirigenti arbitrali calabresi a Pieve di Cento dal 25 al 27 agosto per i corsi di aggiornamento nazionali del Comitato Italiano Arbitri
28 Agosto 2017 - 09:56 | di Vincenzo Comi
Novità dal mondo arbitrale calabrese. Quattro membri del basket regionale saranno impegnati a Pieve di Cento (Bo) per il raduno nazionale dei fischietti.
Il Presidente Regionale CIA Giovanni Santucci, l’Istruttore Regionale CIA, fresco di incarico, Michele Capurro e l’Istruttore Regionale Settore Giovanile Roberto Viglianisi, ed il responsabile regionale Ufficiali di Campo, Piero Carisì saranno impegnati dal venticinque agosto 2017 fino a domenica 27 agosto in terra emiliana per partecipare ai corsi di aggiornamento del Comitato Italiano Arbitri (CIA).
Il Presidente regionale Santucci, parteciperà al raduno nazionale dei Presidenti Cia.
In attesa di conoscere le novità dal mondo arbitrale, le nuove liste per la stagione che si va ad aprire, i vertici dell’arbitraggio regionale iniziano il loro percorso.
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