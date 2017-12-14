La dottoressa Roberta Vozza ha rappresentato la Calabria alla riunione nazionale dei preparatori fisici territoriali Fip, il 10 e 11 dicembre a Pesaro

Importante step per il Preparatore fisico territoriale della Fip Calabria.

La dottoressa Roberta Vozza ha partecipato alla riunione nazionale dei preparatori fisici territoriali in compagnia di tutti gli omologhi regione per regione.

La professionista reggina ha fatto tappa a Pesaro nelle date del 10 ed 11 Dicembre 2017.

Le sessioni della riunione sono state divise in tre fasi:

La riunione relativa ai corsi di preparatore fisico di base ed alla attività del Comitato Nazionale Allenatori.

La riunione relativa ai Centri Tecnici federali maschili e femminili e le settimane azzurre.

La pratica a gruppi in campo su argomenti riguardanti il Centro Tecnico Federale e le settimane azzurre.

Fonte: FIP RCA Ufficio Stampa