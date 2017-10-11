FIP Calabria presenta la formula per conquistare la serie B
La Fip Calabria spiega i passaggi nazionali dalla Serie C Silver alla B: otto formazioni al via del campionato regionale, fase regionale entro il 20 maggio 2018
11 Ottobre 2017 - 13:31 | di Eva Curatola
La strada per volare in Serie B? La Fip Calabria presenta le nuove modalità nazionali per accedere dalla Serie C Silver al campionato di Serie B.
Nel prossimo week-end inizierà il massimo campionato regionale con otto formazioni al via: Basketball Lamezia, Vis Reggio Calabria, Bim Bum Rende, Virtus Catanzaro,Basket Nuova Jolly, Eraclè Sofà Villa San Giovanni,Nuovo Basket Soverato e Scuola di Basket Viola.
La fase regionale terminerà entro il 20 maggio 2018.
Nella seconda fase, il team campione di Calabria parteciperà allo spareggio con la compagine che vincerà il girone d’Abruzzo, partita che si giocherà in campo neutro il 27 maggio 2018.
In caso di successo dei calabresi, la compagine regionale verrà inserita nel raggruppamento a tre con la squadra che vincerà la C Campania e la seconda classificata del girone Marche.
Le vincenti dei quattro raggruppamenti nazionali verranno promosse in B mentre le seconde classificate di ogni concentramento effettueranno uno spareggio promozione in campo neutro con la formula delle “Final Four”: su quattro team, solamente un’altra compagine si aggregherà alle altre quattro squadre promosse.
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