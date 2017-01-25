Fip Calabria, il presidente Surace tuona: ‘Liberate lo Scatolone’

Il momento delicatissimo dell’impiantistica sportiva calabrese continua. E’ intervenuto il Presidente della Federbasket calabrese l’avvocato Paolo Surace. Il caso relativo allo Scatolone è diventato di portata nazionale ed è stato oggetto di servizi del Tg1 Nazionale e del format di Canale 5 “Striscia la Notizia”.

Voglio sottolineare alcuni aspetti riguardanti la pallacanestro cittadina- ha dichiarato il Presidente Surace. Mi preme ringraziare tutte le società dilettantistiche di Reggio Calabria che tra enormi sacrifici, causati dall’indisponibilità degli impianti della Palestra Piero Viola “Scatolone” e del Palazzetto di Archi stanno portando avanti l’attività con onore e merito.

Le nostre squadre sono composte da dei veri e proprio “Eroi” ma, noi, non abbiamo bisogno di eroi per esigere maggiore considerazione.

Desidero ringraziare personalmente e pubblicamente l’Assessore Angela Marcianò e la Dirigente Stracuzza che si stanno impegnando in maniera fattiva per provare a trovare delle soluzioni ma chiediamo che “Lo Scatolone” possa ritornare ad essere la sede del basket a Reggio Calabria: il problema dei migranti va risolto considerando che doveva essere un emergenza ma questi poveri ragazzi vivono dentro un impianto sportivo da sei mesi.

La soluzione non è mai stata trovata per loro: il caso è diventato di portata nazionale; in secundis per riportare un’impianto che trasuda storia cestistica alla pallacanestro reggina. Per cinquant’anni “Lo Scatolone”, sin dai tempi delle prime promozioni della Viola è stato il fulcro di partite spettacolari e grandi emozioni: chiediamo che in sinergia con la nostra federazione si possa restituire questo impianto alla città.

Abbiamo chiesto appuntamento al Sindaco di Reggio Calabria più volte: tre missive e non solo per collaborare ma nessuna risposta è stata data.

Aspettiamo una chiamata anche perché il caso è diventato di portata nazionale. Siamo qui per risolvere i problemi e siamo collaborativi: chiamateci e troveremo le giuste soluzioni.