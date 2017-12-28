FIP Calabria: nuovo raduno per i 2005 a Gioiosa Marina
Nuovo appuntamento del Progetto Giovani Calabria per i ragazzi del 2005 della piana di Gioia Tauro, della Costa ionica e del vibonese
28 Dicembre 2017 - 14:50 | di Eva Curatola
Il Progetto Giovani Calabria continua il suo percorso.
Il Referente Tecnico Territoriale Simona Pronestì ha programmato un nuovo raduno di allenamento a Marina di Gioiosa.
Appuntamento per i giovani atleti del 2005 che militano nelle società della piana di Gioia Tauro, della Costa ionica e del vibonese.
La mattina del sabato sarà coordinata dal dirigente Domenico Calvi.
Gli allenatori sono Antonio Costa, Eugenio Dattola ed Euprepio Padula.
Il preparatore fisico è Valerio Tolomeo.
Ecco la lista dei convocati:
ATLETI CONVOCATI
BAGGETTA Andrea YMCA SIDERNO
BERTUCCIO Francesco PALLACANESTRO VIBO
CALAUTTI Andrea YMCA SIDERNO
CARATOZZOLO Alessandro BASKET ALAN G.TAURO
CECERE Pietro EUTIMO LOCRI
CINCINNATO Giuseppe POLISPORTIVA GIOIOSA M.
CONSOLO Manuel PALL. BAGNARA
CRIACO Federico YMCA SIDERNO
D’AMBROSIO Mattia PALLACANESTRO VIBO
DAVOLA Giuseppe PALLACANESTRO VIBO
DE GILIO Giovanni BASKET ALAN G.TAURO
FRAGOMENI Andrea YMCA SIDERNO
GENTILE Antonio CONO BASKET VOVALINO
GUARNA Alberto POLISPORTIVA GIOIOSA M.
IACOPINO Pietro CONO BASKET VOVALINO
LAGANA’ Diego EUTIMO LOCRI
MALVASO Gregorio BASKET ALAN G.TAURO
PICCIONE Vito PALLACANESTRO VIBO
ROMANO’ Antonino GIO&GIO PALMI
RUGGIERO Alessandro PALLACANESTRO BAGNARA
RUSSO Diego CONO BASKET VOVALINO
SGARLATO Salvatore YMCA SIDERNO
SOFIA Giuseppe CONO BASKET VOVALINO
STANGANELLI Domenico BASKET ALAN G.TAURO
VASAPOLLO Roberto PALLACANESTRO VIBO
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