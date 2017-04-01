FIP Calabria: nuovo raduno per i talenti in rosa del basket calabrese
Sabato 1 aprile al PalaMangione di Gioia Tauro raduno della rappresentativa femminile calabrese in preparazione al Torneo delle Regioni di Roseto degli Abruzzi
01 Aprile 2017 - 08:00 | di Vincenzo Comi
In preparazione al Torneo delle Regioni che si svolgerà a Roseto degli Abruzzi (TE) nel periodo pasquale, è stato programmato un raduno regionale di allenamento per sabato primo di Aprile 2017 per la rappresentativa femminile di Calabria. SABATO 1 APRILE 2017. La location del raduno è il PalaMangione di Gioia Tauro.
Lo staff federale è così composto:La dirigente del Comitato Regionale Fip è Teresa Nicosia. Il Coach è Massimiliano Modaffari che sarà supportato da Larissa Smorto, Valerio Nusco e Massimiliano Sabato.
La preparazione fisica è affidata alla Preparatrice fisica territoriale Roberta Vozza supportata da Valerio Tolomeo.
Ecco la liste delle atlete convocate:
LE ATLETE CONVOCATE
COGNOME
NOME
ANNO
SOCIETA’
ALBO
GIORGIA
2002
NUOVA JOLLY RC
ANSELMO
LUCILLA
2002
CHICOS CS
BAVA
MATILDE
2002
EUTIMO LOCRI RC
BELLASSI
ELEONORA
2002
CZ C.BASKET CATANZARO
DEL VECCHIO
GIULIA
2003
EUTIMO LOCRI RC
BOVE
MARIAPAOLA
2002
CHICOS CS
CAVO
CLARA
2003
EUTIMO LOCRI RC
CUTERI
GABRIELLA
2002
EUTIMO LOCRI RC
GRECO
FRANCESCA
2002
CZ C.BASKET CATANZARO
NOCERA
MARTINA
2002
CZ C.BASKET CATANZARO
PRIVITERA
BENEDETTA
2003
GIO&GIO PALMI RC
SCORDINO
ANNALISA
2002
SCHOOL PANTERA RC
AMODEO
ALESSIA
2003
LUMAKA BASKET RC
EGWOH
ASHLEY
2002
LUMAKA BASKET RC
MANDALARI
MARIAPIA
2003
LUMAKA BASKET RC
MARANO
SARA
2003
CHICOS CS
MONTEBELLO
ALICE
2002
CZ C.BASKET CATANZARO
MORIMANO
SOPHIE
2002
CHICOS CS
SPANO’
FLAVIA
2003
LUMAKA BASKET RC
TRIOLO
CHIARA
2002
LUMAKA BASKET RC
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