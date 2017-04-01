FIP Calabria: nuovo raduno per i talenti in rosa del basket calabrese

In preparazione al Torneo delle Regioni che si svolgerà a Roseto degli Abruzzi (TE) nel periodo pasquale, è stato programmato un raduno regionale di allenamento per sabato primo di Aprile 2017 per la rappresentativa femminile di Calabria. SABATO 1 APRILE 2017. La location del raduno è il PalaMangione di Gioia Tauro.

Lo staff federale è così composto:La dirigente del Comitato Regionale Fip è Teresa Nicosia. Il Coach è Massimiliano Modaffari che sarà supportato da Larissa Smorto, Valerio Nusco e Massimiliano Sabato.

La preparazione fisica è affidata alla Preparatrice fisica territoriale Roberta Vozza supportata da Valerio Tolomeo.

Ecco la liste delle atlete convocate:

LE ATLETE CONVOCATE

COGNOME

NOME

ANNO

SOCIETA’

ALBO

GIORGIA

2002

NUOVA JOLLY RC

ANSELMO

LUCILLA

2002

CHICOS CS

BAVA

MATILDE

2002

EUTIMO LOCRI RC

BELLASSI

ELEONORA

2002

CZ C.BASKET CATANZARO

DEL VECCHIO

GIULIA

2003

EUTIMO LOCRI RC

BOVE

MARIAPAOLA

2002

CHICOS CS

CAVO

CLARA

2003

EUTIMO LOCRI RC

CUTERI

GABRIELLA

2002

EUTIMO LOCRI RC

GRECO

FRANCESCA

2002

CZ C.BASKET CATANZARO

NOCERA

MARTINA

2002

CZ C.BASKET CATANZARO

PRIVITERA

BENEDETTA

2003

GIO&GIO PALMI RC

SCORDINO

ANNALISA

2002

SCHOOL PANTERA RC

AMODEO

ALESSIA

2003

LUMAKA BASKET RC

EGWOH

ASHLEY

2002

LUMAKA BASKET RC

MANDALARI

MARIAPIA

2003

LUMAKA BASKET RC

MARANO

SARA

2003

CHICOS CS

MONTEBELLO

ALICE

2002

CZ C.BASKET CATANZARO

MORIMANO

SOPHIE

2002

CHICOS CS

SPANO’

FLAVIA

2003

LUMAKA BASKET RC

TRIOLO

CHIARA

2002

LUMAKA BASKET RC