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Fip Calabria: sorrisi dalla giornata dedicata agli esordienti

Basket e sorrisi per i mini-atleti Esordienti con Pgs, Scuola di Basket Viola, Basket Alan, Vis Reggio e Aquilone

21 Maggio 2017 - 18:16 | di Pasquale Romano

Mini-atleti Esordienti in campo al PalaCalafiore di Reggio Calabria per la giornata Fip Calabria

Grande giornata di festa e basket per i più piccoli al PalaCalafiore.
Un buon modo per fare giocare i mini-atleti di Reggio Calabria a campionato concluso.
La Fip Calabria h a organizzato una splendida giornata di apertura primaverile per i mini-atleti categoria “Esordienti”.
I giocatori si stanno preparando al meglio per il grande salto nel basket giovanile e compiono passi da gigante giorno dopo giorno:in campo, sul rettangolo del PalaCalafiore tante sfide combattute unite e sorrisi e voglia di stare insieme.
La kèrmesse “Non competitiva” ha visto scendere in campo il Pgs, la Scuola di Basket Viola, Basket Alan di Gioia Tauro, Vis Reggio ed Aquilone Reggio Calabria.

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