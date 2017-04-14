Fip Calabria: Studenteschi 3v3, ecco le vincitrici
La Fip Calabria fa tappa a Crotone per gli Studenteschi 3v3: ecco le scuole qualificate alle finali regionali di maggio a Lamezia Terme
14 Aprile 2017 - 03:04 | di Pasquale Romano
Continua spedita l’attività di coinvolgimento e di formazione della Federazione Italiana Pallacanestro. La promozione nelle scuola di tutta la regione continua grazie alla supervisione del Consigliere con delega all’attività scolastica, Claudia Soppelsa.
La Fip Calabria ha fatto tappa a Crotone nelle giornate del cinque e sette di Aprile.
Ecco l’elenco delle compagini qualificate per le finali regionali, programmate per il quattro Maggio al Palasparti di Lamezia Terme.
Nella categoria Cadetti vince l’Istituto Comprensivo “V.Alfieri”, al secondo posto della medesima categoria si è classificato l’Istituto Comprensivo “M.G.Cutuli” in compagnia dell’Istituto Comprensivo “Cotronei”.
Nella categoria Allievi, primo posto per il Liceo Scientifico “Filolao”, al secondo posto il Liceo Classico “Pitagora”.
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