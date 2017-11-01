Il lavoro della Fip Calabria non si ferma.

Tra una Conferenza stampa, un clinic di aggiornamento per gli allenatori, per i preparatori fisici o per gli istruttori minibasket unito ai progetti giovanili, il carico di argomentazioni del basket di Calabria è vasto e si va ad intersecare con l’inizio dei campionati senior e giovanili.

Il Presidente della Fip Calabria Paolo Surace è ritornato a parlare del nuovo “Progetto Giovani Calabria” che domenica ha fatto tappa al PalaFerraro di Via Popilia a Cosenza:

“Ho seguito personalmente la fase di start-up del progetto giovanile Calabria. Sono stato a Cosenza domenica scorsa ed ho verificato un rinnovato entusiasmo tra i ragazzi, gli istruttori ed i genitori.

Lo spirito e la voglia dei nostri giovani 2005 e dei rispettivi staff organizzativi e tecnici è davvero entusiasmante e ci da la forza per continuare nel nostro operato.

L’iter giovanile verrà correlato con nuove progettualità legate al basket femminile. Siamo pronti per partire anche con il percorso giovanile in rosa.

I Centri tecnici federali avranno lo “start” nel mese di dicembre ma, l’inizio dei campionati giovanili in tutta la regione ci permetterà di programmare varie tappe interessanti e coinvolgenti per i nostri giovani”.