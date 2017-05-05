FIP Calabria: il titolo Under 18 lo vince la Sensation Smaf Catanzaro

Tutto come da pronostico.

Il network Planet Catanzaro vince il suo primo titolo regionale giovanile della stagione e rispetta una tradizione young che dura da tanti anni.

Gara due al PalaPulerà di Giovino è una pura formalità per gli atleti di Fabrizio Tunno che battono largamente la resistenza della ridotta One Power Nuova Jolly.

Grande merito ai reggini per essere arrivati a questa finale regionale. Il gap tecnico, atletico e numerico è veramente evidente.

Il 42 a 110 di gara uno viene seguito da un 111 a 33 della seconda sfida.

Lo staff tecnico della Sensation Smaf ha rodato uomini e schemi in vista dello spareggio tra regioni programmato per giovedì 11 Maggio a Salerno alle ore 17.30 contro la seconda classificata del girone toscano ancora in corso.

Sensation Smaf Catanzaro-One Power Nuova Jolly 111-33

(23-7,57-16,84-24)

Sensation SMaf:Pilò 18,Dolce 17,Commisso 12,Lo Giudice 19,Tolomeo, Markovic 14,Cresta,Pallone 6,Marra Cutrupi,Procopio,Signoretti 2,Angotti 4.All Fabrizio Tunno

One Power Nuova Jolly:Centofanti 12,Spataro 1,Scarpella,Triolo 19,Scaramozzino 2.All Sergio Sant’Ambrogio

Gara 1

One Power Nuova Jolly-Sensation Smaf Catanzaro 42-110

(15-25,25-57,33-85)

Nuova Jolly:Triolo 12,Centofanti 16,Cozzucoli 10,Abardi,Scaramozzino,Scarpella,Bogdan 1,Spataro 3.All Sergio Sant’Ambrogio

Smaf:Pilò 6,Dolce 21,Commisso 4,Molinaro 4,Tolomeo,Markovic 18,Cresta 2,Pallone 15,Procopio 20,Lo Giudice 17,Signoretti,Angotti 2.All Fabrizio Tunno

Arbitri Giovanni Santucci e e Salvatore Comerci.

Sensation Smaf Catanzro

Davide Pilò, Mattia Dolce, Cosimo Commisso, Salvatore Lo Giudice, Francesco Tolomeo, Nikola Markovic, Andrea Cresta, Samuele Pallone, Francesco Marra Cutrupi, Andrea Procopio (K), Manuel Signoretti, Federico Angotti.

Staff Tecnico

Coach Fabrizio Tunno

Preparatore Fisico: Walter Varano

Dirigente Accompagnatore Nicola Dolce