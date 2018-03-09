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Fip Calabria: i vertici arbitrali del basket calabrese alla consulta nazionale

Sabato 10 marzo la Consulta Nazionale dei presidenti regionali Cia e degli istruttori arbitri: da casa Fip Calabria partono Santucci, Capurro e Viglianisi

09 Marzo 2018 - 09:17 | di Michele Favano

Arbitri di basket del Comitato regionale Fip Calabria, alla Consulta Nazionale dei presidenti regionali Cia

Importante appuntamento per il Comitato Arbitri di pallacanestro della Calabria.

Sabato 10 Marzo presso la sede del Comitato Regionale Emilia Romagna si effettuerà la Consulta Nazionale Presidenti Regionali CIA ed Istruttori Regionali arbitri e giovani arbitri.

Una ricca giornata di programmazione condivisione e formazione per tutti i rappresentanti regionali.

Da casa Fip Calabria partiranno il Presidente regionale Giovanni Santucci, l’arbitro nazionale, massimo rappresentante dell’arbitraggio calabrese Michele Capurro, oggi istruttore regionale arbitri e Roberto Viglianisi, Istruttore giovani arbitri.

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