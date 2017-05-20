Flavio Briatore: “In Calabria non si va per la cultura. Al Sud mancano le infrastrutture”

Mai banale, spesso pungente. Flavio Briatore non è nuovo a dichiarazioni roboanti, nel mirino anche in questa occasione è finito il Sud Italia.

“Io non credo che uno, per la cultura, va in vacanza in Sicilia, Calabria, Puglia o Sardegna, uno va in questi posti perché c’è un mare fantastico e ristoranti dove si mangia molto bene. Se volete alzare l’asticella bene. Bisogna alzare il livello delle infrastrutture. Altrimenti, tenetevi i turisti in sacco a pelo che fanno pipì per strada“, ha dichiarato l’imprenditore ai microfoni di TgZero su Radio Capital.

Briatore nei giorni scorsi era tornato sul sequestro preventivo per abusivismo del ‘Twiga‘ di Otranto, criticando fortemente la burocrazia italiana. ‘Qui non si può lavorare, cedo tutte le mie attività e faro business soltanto all’estero’, le parole dell’imprenditore piemontese.