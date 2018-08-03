Disponibile negli store per iPhone e Android l'applicazione gratuita che permette di scaricare gli inviti per le serate di Reggio e provincia

FlyApp è ufficialmente disponibile da oggi negli store sia per Iphone che per Android. L’applicazione completamente gratuita che rivoluziona il mondo degli eventi, permette di vedere e scaricare gli inviti per gli eventi e le serate intorno a te. L’ingresso nel locale, se a pagamento, verrà concluso una volta arrivati all’evento scelto. L’idea, nata da due giovani reggini, cambierà sensibilmente le abitudini di reggini e turisti in materia di informazioni su serate ed eventi.

Prenotare gli eventi con un clic e costi ridotti per i locali

Un semplice clic per prenotare la partecipazione e l’ingresso nei numerosi eventi, basterà aprire FlyApp per rimanere costantemente aggiornati su tutte le serate che animeranno Reggio Calabria e la provincia. L’applicazione permette alla discoteca di risparmiare andando ad ottenere una riduzione dei costi tra il 20% e il 40% ed è un’applicazione è molto semplice da utilizzare.

Di cosa si tratta nello specifico? Lo spiegano, ai microfoni di Citynow, i fondatori Sasha Sorgonà e Luigi Calabrò: “FlyApp è un applicazione per dispositivi Android e iOS che permette a tutti di trovare e scaricare il proprio invito nelle discoteche con pochi click , ovunque ci si trovi. Un utente che si trova in città in vacanza può usarla per trovare le migliori serate attorno a sé. Oggi, per trovare un invito, è necessario informarsi attraverso internet su come funziona l’entrata in discoteca e per molti questo può risultare arduo”.

Da Reggio Calabria all’Italia: i progetti futuri

Reggio e non solo. FlyApp nasce in riva allo Stretto da due giovani e intraprendenti reggini, ma l’intenzione è quella di allargare il progetto su scala nazionale. “L’idea è nata circa sei mesi fa, poi l’abbiamo studiata nei dettagli e sviluppata -affermano i due soci-. Abbiamo scelto Reggio Calabria, la nostra città, per far partire questa nuova applicazione che speriamo possa trovare il gradimento dei clienti. Per il futuro ci sono accordi per rendere il servizio attivo in tutta Italia, e magari un giorno FlyApp sarà disponibile anche all’estero”.

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AppStore: http://bit.ly/flyappstore

Android: http://bit.ly/flyappandroid

Sito: http://bit.ly/flyappclub