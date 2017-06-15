‘I fondi europei per il turismo nel Mezzogiorno, quali sono, come usarli’, è questo il titolo del convegno in programma il prossimo lunedì 19 giugno alle ore 9.30, a Villa San Giovanni presso l’Altafiumara Resort & Spa. L’incontro, organizzato da Federturismo Confindustria in collaborazione con Unindustria Calabria, aprirà un focus a tutto campo su temi che toccano da vicino il rilancio del settore turistico e le connesse opportunità legate alle risorse e agli strumenti comunitari. Il programma degli interventi, infatti, offrirà il quadro conoscitivo aggiornato circa i principali canali di finanziamento europei e le diverse modalità di accesso.

All’iniziativa prenderanno parte il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, l’assessore regionale alle Infrastrutture, Roberto Musmanno, il sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, il presidente di Unindustria Calabria, Natale Mazzuca, il referente Confindustria Reggio Calabria per la sezione Turismo di Unindustria Calabria, Giuseppe Nucera e il presidente dell’Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Reggio Calabria, Stefano Poeta.

Dopo i saluti istituzionali l’evento entrerà nel vivo del confronto con le reazioni tecniche del vicedirettore Confindustria Veneto, Italo Candoni e del consulente Federturismo Confindustria, Silvia Barbone.

Le conclusioni della giornata saranno affidate al presidente nazionale di Federturismo Confindustria, Gianfranco Battisti e al sottosegretario di Stato al ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Dorina Bianchi.