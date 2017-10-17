Laboratorio informativo per le imprese nella sede di Confindustria Reggio Calabria su Conto formazione di Fondimpresa e Avviso 5/2017, con l'intervento del presidente Giuseppe Nucera

E’ in programma il prossimo giovedì 19 ottobre alle ore 9.30 nella sala riunioni di Confindustria Reggio Calabria (via del Torrione, 96), il laboratorio informativo per le imprese calabresi incentrato sulle opportunità offerte dal Conto formazione di Fondimpresa e dall’Avviso 5/2017.

Fondimpresa, il fondo interprofessionale di Confindustria, Cgil, Cisl, Uil, è il più importante in Italia e consente alle imprese aderenti, senza alcun costo, di formare efficacemente ed in tempi rapidi i propri dipendenti.

Alle imprese partecipanti saranno illustrate da Filippo Cipparrone le modalità di adesione a Fondimpresa, le procedure di registrazione nell’area riservata, attraverso la quale possono controllare le risorse accantonate nel Conto formazione aziendale e il percorso necessario per presentare progetti formativi sull’avviso 5 /2017, recentemente pubblicato, che finanzia la formazione a sostegno di innovazione tecnologica di prodotto e di processo.

All’incontro interverrà il presidente di Confindustria Reggio Calabria, Giuseppe Nucera.