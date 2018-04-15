Forti raffiche di vento, in Calabria arriva la sabbia del Sahara
Domenica venti di Scirocco fino a 100 km/h e temperature sopra la media: in arrivo grandi quantità di polvere sahariana
15 Aprile 2018 - 15:13 | di Eva Curatola
In queste ore si stanno innescando intensi venti di Scirocco, richiamati dalla perturbazione nr.5 del mese in avvicinamento dal Nord Africa.
Domenica soffieranno venti molto intensi soprattutto sul settore ionico e in Calabria, con raffiche anche fino a 100 km/h di velocità.
Oltre a mantenere le temperature al di sopra della media stagionale, con picchi oltre i 20°C, queste correnti sciroccali trasporteranno grandi quantità di sabbia proveniente dal deserto del Sahara.
Si tratta di polvere sahariana, con un diametro molto inferiore ai granelli di sabbia.
Fonte: Meteo.it
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