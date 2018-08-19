Un evento atteso tutto l’anno dai reggini che vede, ogni anno durante la penultima settimana di agosto, un’affluenza senza eguali nel bellissimo borgo di Scilla. Stiamo parlando della Festa di San Rocco che vede il suo epilogo insieme ai famosi fuochi d’artificio.

In tanti non sanno come fare per poter partecipare all’evento, c’è chi decide di vivere il bellissimo comune a pieno durante tuto l’arco della giornata, chi si attrezza con un veicolo a due ruote e i temerari che non hanno paura del traffico raggiungono la tanto ambita meta in macchina.

I fuochi di Scilla visti dal mare

Avete mai pensato a come sarebbe però guardare i fuochi direttamente dal mare, in barca? Un’esperienza unica, da provare almeno una volta nella vita. Esperienza che a Reggio Calabria viene offerta unicamente da Foti Crociere la compagnia in grado di offrirvi vere e proprie giornate di felicità ad un costo accessibile a tutti.

E quando qualità, prezzo e bellezza vanno di pari passo non si può di certo rinunciare a vivere emozioni irripetibili, come quelle offerte dalle mini – crociere Foti, studiate nel dettaglio per offrire ai turisti il massimo del relax e del divertimento a bordo.

La mini crociera di domenica 19 agosto

Per questa domenica, 19 agosto 2018, la Foti Crociere vi porta ai fuochi di San Rocco a Scilla con partenza dal Porto di Bagnara alle ore 22:30. Una mini crociera pensata per grandi e piccini a cui tutta la famiglia è invitata a partecipare. A bordo ci saranno anche le telecamere delle più grandi testate locali, tra cui quelle di CityNow, ed anche quelle Rai che non vogliono di certo perdere l’opportunità di immortalare i momenti più belli dell’evento scillese.

Foti Crociere pensa davvero a tutto e per questo durante la serata sarà possibile gustare un’inimitabile (oltre che tradizionale) panino col pesce spada! Non saranno serviti super alcolici ad esclusione dello spumante che verrà stappato quando i giochi di fuoco avranno inizio. Un vero e proprio viaggio a tutto tondo che prevede anche dell’ottima musica, tra cui discoteca e caraibici grazie alla presenza del gruppo Passione Latina.

Anche tu non vedi l’ora di partecipare ai fuochi di San Rocco? Prenota telefonicamente la tua mini – crociera e ritira il biglietto al momento della partenza! Una serata di felicità in compagnia della Foti Crociere ti aspetta!