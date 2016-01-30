E’ Francesca Moretti il primo rinforzo della Golem Volley Palmi. L’annuncio della società guidata dal presidente Massimo Salvago e dal direttore sportivo Piero Cannatà è arrivato nella giornata di oggi. Dopo essersi confrontati nel corso degli ultimi giorni società ed atleta hanno deciso di riprendere il rapporto, che si era interrotto temporaneamente alcune settimane fa, di comune accordo. Entrambe le parti hanno espresso piena soddisfazione per l’intesa raggiunta e la Moretti si è messa subito a disposizione del coach Giorgio Draganov andando a riabbracciare le “vecchie” compagne di squadra. Sorrisi per un atteso ritorno ma subito tanto sudore e impegno per presentarsi pronta al prossimo impegno di campionato che attende la Golem Software Palmi domenica 31 gennaio in quel di Settimo Torinese, contro le padroni di casa della Lilliput.

Chi è Francesca Moretti

L’atleta laziale, nativa di Viterbo, torna così a rinforzare il reparto d’attacco della Golem Palmi. La schiacciatrice porta con se tanta esperienza e voglia di fare bene da mettere subito al servizio della squadra. Il curriculum della Moretti, d’altronde, parla chiaro: nella stagione 2013/2014 è protagonista tra le fila della Riso Scotti Pavia in serie A2, l’anno prima è in Calabria a sostenere la causa del Volley Soverato, quindi gli anni trascorsi con il Rota Volley Mercato San Severino, sempre in serie A2, e le due importanti stagioni in serie A1 con la Florens Castellana Grotte.

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La Moretti è ora pronta a riassaporare il contatto con il campo per contribuire, nel girone di ritorno appena cominciato, a trascinare la Golem nella risalita in classifica. La squadra sta lavorando sodo presso la palestra provinciale “Mimmo Surace” di Palmi per presentarsi al meglio nella delicata sfida di domenica e per continuare ad essere protagonista del torneo di serie A2, dopo gli ultimi risultati incoraggianti raccolti nella fase finale del girone di andata e nella partita di domenica scorsa contro la corazzata Monza.