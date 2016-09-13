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Francesco Ettorre e Fabio Colella navigano col vento in poppa

L'assemblea elettiva della FIV VI Zona all'Altafiumara Resort di Villa San Giovanni ha scelto all'unanimità Francesco Ettorre e Fabio Colella per le elezioni nazionali del 29 ottobre

13 Settembre 2016 - 12:23 | di Vincenzo Comi

Assemblea elettiva della FIV VI Zona con Francesco Ettorre e Fabio Colella

Sabato 10 settembre si è svolta in uno degli scenari più belli della Calabria, presso l’Altafiumara Resort di Villa San Giovanni, l’assemblea elettiva delle cariche nazionali della FIV VI Zona. I circoli con diritto al voto hanno scelto all’unanimità per Presidente Nazionale Francesco Ettorre e candidato alla carica di consigliere federale in rappresentanza degli affiliati Fabio Colella. Il ringraziamento – commenta Fabio Colella – va a tutta l’assemblea e ai tanti attestati di stima pervenuti dalla zona.

Il prossimo passaggio elettorale sarà il 29 ottobre a Genova, dove tutti i circoli affiliati alla FIV voteranno per scegliere i rappresentanti nazionali e in particolare, la competizione sarà per uno dei due seggi disponibili in rappresentanza degli affiliati per la macro area SUD.

I circoli di tutta Italia hanno 5 preferenze e a loro che in questo lasso di tempo ci si dovrà rivolgere per far comprendere la forza della candidatura che non è solo in una persona, ma in un gruppo che in pochi anni ha saputo far emergere il SUD sportivo raggiungendo risultati sia organizzativi, agonistici e numerici mai ottenuti, triplicando gli iscritti in questa nostra disciplina.

L’impegno sarà massimo!

FONTE: www.velapratica.it

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