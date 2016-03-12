Frates: ‘Sfruttare al meglio il doppio turno casalingo’

“Casalpusterlengo è una squadra di temperamento, che gioca un basket veloce. Ci aspettiamo una gara tosta. Domenica dobbiamo avere massima concentrazione ed attenzione”. Coach Fabrizio Frates, attraverso i microfoni di Radio Touring, parla di Casalpusterlengo, l’avversario del prossimo appuntamento di campionato, in programma domenica al PalaCalafiore alle 18.

Dopo uno stop di 15 giorni, dunque si torna in campo. “La sosta non è stata poi del tutto salutare – ammette tuttavia Frates-. C’è stato qualche problema fisico e ci sono stati mille intoppi per fare allenamento. Aspettavamo la pausa per lavorare con estrema intensità e per prepararci al meglio, ma abbiamo dovuto fare i conti con qualche assenza. Da un paio di giorni ho il roster al completo: approfitteremo di queste ultime ore per arrivare più preparati possibile”.

Contro Casalpusterlengo, la parola d’ordine è la vittoria. “Non abbiamo alternative per via della nostra posizione in classifica. Siamo realisti: se avessimo vinto la partita con Siena, oggi sorrideremmo e faremmo qualche sogno di gloria. Ma non è così, pertanto ci tocca stare con i piedi per terra. Adesso dobbiamo sfruttare al meglio il doppio turno casalingo e conquistare l’intera posta in palio. Quattro punti sarebbero vitali per la nostra corsa per evitare i play out, che rappresentano una lotteria parecchio pericolosa. La situazione attuale non è confortante, bisogna affrontarla con la mentalità giusta per non rimanere coinvolti in cose complicate, dalle quali potrebbe essere difficile uscirne. Già da domenica sul campo bisogna impiegare determinazione ed aggressività per tutto l’arco della gara e non a sprazzi come successo di recente”.