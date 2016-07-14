I sapori di Calabria in vetrina sui treni Frecciarossa

Turisti e viaggiatori che si spostano con l’alta velocità, a bordo dei Frecciarossa di Trenitalia, avranno la possibilità fino ad agosto di degustare e acquistare un po’ di prodotti agroalimentari di eccellenza della Calabria.

Easy Gourmet: i tre menu di Trenitalia

L’iniziativa di Trenitalia, denominata “Easy Gourmet”, prevede -si legge su Ansa.it- la presenza di tre menu: “Carlo Cracco”, “Tradizione Italia” e “Freschi Sapori” per la valorizzazione delle bontà del Bel Paese. E si comincia proprio dall’agroalimentare calabrese con i prodotti territoriali dell’azienda “Calabria&Calabria” di Agostino Sirianni di Cittanova. Parliamo di marmellata extra di bergamotto, confettura di cipolla rossa, sugo alla ‘nduja, pomodori secchi.

“Tutti prodotti – fanno sapere dall’azienda selezionata per l’iniziativa come fornitore unico – che ricordano la Calabria e la identificano ormai nell’immaginario collettivo della tradizione e soprattutto la caratterizzano per quanto riguarda le scelte dei consumatori sempre più selettivi e consapevoli, oltre che dei turisti delle ‘rotte del gusto’. Un connubio, questo, tra i prodotti identitari e il treno (altro simbolo storico del turismo nazionale e regionale), che davvero esalta e amplifica la possibilità di creare sinergie tra territori, prodotti tipici e ricettività”.