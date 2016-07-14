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I sapori di Calabria in vetrina sui treni Frecciarossa

Con l'iniziativa Easy Gourmet di Trenitalia i viaggiatori dell'alta velocità possono assaggiare e acquistare le eccellenze agroalimentari calabresi fino ad agosto

14 Luglio 2016 - 19:02 | di Pasquale Romano

Prodotti calabresi in vetrina sui treni Frecciarossa di Trenitalia, iniziativa Easy Gourmet

Turisti e viaggiatori che si spostano con l’alta velocità, a bordo dei Frecciarossa di Trenitalia, avranno la possibilità fino ad agosto di degustare e acquistare un po’ di prodotti agroalimentari di eccellenza della Calabria.

Easy Gourmet: i tre menu di Trenitalia

L’iniziativa di Trenitalia, denominata “Easy Gourmet”, prevede -si legge su Ansa.it- la presenza di tre menu: “Carlo Cracco”, “Tradizione Italia” e “Freschi Sapori” per la valorizzazione delle bontà del Bel Paese. E si comincia proprio dall’agroalimentare calabrese con i prodotti territoriali dell’azienda “Calabria&Calabria” di Agostino Sirianni di Cittanova. Parliamo di marmellata extra di bergamotto, confettura di cipolla rossa, sugo alla ‘nduja, pomodori secchi.

“Tutti prodotti – fanno sapere dall’azienda selezionata per l’iniziativa come fornitore unico – che ricordano la Calabria e la identificano ormai nell’immaginario collettivo della tradizione e soprattutto la caratterizzano per quanto riguarda le scelte dei consumatori sempre più selettivi e consapevoli, oltre che dei turisti delle ‘rotte del gusto’. Un connubio, questo, tra i prodotti identitari e il treno (altro simbolo storico del turismo nazionale e regionale), che davvero esalta e amplifica la possibilità di creare sinergie tra territori, prodotti tipici e ricettività”.

“E’ stata una grande gioia oltre che una soddisfazione professionale apprendere dell’avvenuta selezione – sostiene Angela Zappia, responsabile dell’azienda calabrese – e non è stato facile, ma il percorso della qualità intrapreso da anni ci ha dato ragione. E’ importante seguire tutta la filiera: dalla selezione della materia prima locale di qualità alle tecniche di trasformazione, dalle certificazioni fino al packaging finale ed innovativo, per il quale un grande supporto ci è stato fornito dall’azienda calabrese Dinamica”

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