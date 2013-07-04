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Funky Turi domenica in concerto per il primo degli eventi ‘Made in Isteria’

Il rapper di Oppido Mamertina Turi ospite a Villa Rosa con il Pool Party, prima serata del ciclo Made in Isteria: inizio alle 19 in contrada Aretina

04 Luglio 2013 - 14:38 | di Redazione

Il rapper Funky Turi in concerto al Pool Party di Villa Rosa a Reggio Calabria per Made in Isteria

TURI @ The HIP HOP REGGAE *Circus Freaks* < -POOL PARTY- è il nome dell’avvincente concerto (con party annesso) che si terrà domenica prossima (7 luglio) presso “Villa Rosa” a Reggio Calabria. Salvatore Scattarreggia, il rapper di Oppido Mamertina meglio conosciuto come Turi o FunkyTuri ma anche Calabro Nove oppure Tony Baretta sarà ospite della nostra città per un evento indiscutibilmente di spessore in una location incantevole dotata di tutti i servizi e le comodità. Turi, che vive la scena hip hop più underground fin dal 1994 partecipando a varie jam sessions nei più famosi club romani, rappresenta, nel suo genere, di sicuro una degli artisti italiani più promettenti, grazie al suo stile ironico e sarcastico mescolato al dialetto calabrese, del tutto inedito per un rapper.

Insieme a lui domenica in scena anche Negrè, Buzzuro, Easy One, Don Proots, D-Pinto, Dj Yayo e Alex Perdido. L’inizio è previsto per le ore 19 in contrada Aretina, 201. Si tratta soltanto della prima delle serate “Made in Isteria” il nuovo “produttore gastrico d’eventi” attivo a Reggio per tutta l’estate. I ragazzi di “Isteria” ci hanno promesso grandi cose a breve e un programma di eventi davvero ricco e alternativo, per tutta la stagione. E noi di CityNow non resteremo a guardare.

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