Galleria Limina: entro giugno la fine dei lavori

Per l'ammodernamento dell'impianto antincendio, Anas chiude di notte la galleria Limina tra le 22 e le 6 in alcune notti di maggio 2017

L’Anas comunica che, per consentire l’esecuzione dei lavori di ammodernamento dell’impianto antincendio all’interno della galleria ‘Limina‘, anche nelle notti tra le domeniche ed i lunedì tra il 14 15 maggio, 21, 22 maggio e 28 e 29 maggio 2017, il traffico veicolare rimarrà interdetto al transito nella fascia oraria compresa tra le ore 22:00 e le ore 6:00.

Anas ricorda che l’investimento complessivo relativo ai lavori di ammodernamento dell`impianto antincendio della galleria `Limina`, rientra negli interventi del Contratto di Programma 2013 `Sicurezza Gallerie`, la realizzazione di tali opere ha anche l’obiettivo di ridurre l’incidentalità media sulla statale interessata e migliorare notevolmente gli standard di sicurezza per la circolazione veicolare.