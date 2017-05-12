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Galleria Limina: entro giugno la fine dei lavori

Per l'ammodernamento dell'impianto antincendio, Anas chiude di notte la galleria Limina tra le 22 e le 6 in alcune notti di maggio 2017

12 Maggio 2017 - 10:22 | di Vincenzo Comi

Galleria Limina, lavori Anas all'impianto antincendio

L’Anas comunica che, per consentire l’esecuzione dei lavori di ammodernamento dell’impianto antincendio all’interno della galleria ‘Limina‘, anche nelle notti tra le domeniche ed i lunedì tra il 14 15 maggio, 21, 22 maggio e 28 e 29 maggio 2017, il traffico veicolare rimarrà interdetto al transito nella fascia oraria compresa tra le ore 22:00 e le ore 6:00.

Anas ricorda che l’investimento complessivo relativo ai lavori di ammodernamento dell`impianto antincendio della galleria `Limina`, rientra negli interventi del Contratto di Programma 2013 `Sicurezza Gallerie`, la realizzazione di tali opere ha anche l’obiettivo di ridurre l’incidentalità media sulla statale interessata e migliorare notevolmente gli standard di sicurezza per la circolazione veicolare.

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