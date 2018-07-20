“Trattasi di una vera e propria emergenza che riguarda sia la mobilità, sia la sicurezza degli stessi utenti – queste le parole del Presidente Regionale U.Di.Con. Calabria Peppino Ruberto – in passato è già stata segnalata questa tipologia di problema ma poco sembra essere stato fatto a tal proposito”. Numerosi sono stati gli interventi ritenuti decisivi per risolvere il problema, ma la situazione in cui imperversa ad oggi la galleria “Limina” è insostenibile. Per questo motivo è stato necessario richiedere l’intervento dell’A.N.A.S. Calabria per l’immediata manutenzione del tratto stradale in questione.

Aerazione e illuminazione fuori uso nella galleria

Sono ormai all’ordine del giorno le segnalazioni dei moltissimi utenti che lamentano gravi disagi nell’attraversare la galleria sulla SS 682 “Ionio-Tirreno”. Tra tutte le problematiche presenti, spiccano il mancato funzionamento dei condotti di areazione e il malfunzionamento dell’illuminazione. È una situazione davvero inaccettabile, soprattutto se si pensa che non molto tempo è passato da quando sono stati terminati gli ultimi lavori di manutenzione e ammodernamento.

“La galleria “Limina” costituisce un’arteria fondamentale per il transito quotidiano di automobilisti, mezzi pesanti e autobus di linea, ai quali si aggiunge il massiccio flusso di turisti, tipico di questo periodo estivo – continua Ruberto – non è ammissibile che migliaia di persone mettano a repentaglio la propria salute per recarsi al lavoro o più semplicemente per godersi un momento di svago o riposo.

Ci auguriamo che il nostro appello non rimanga inascoltato – conclude Ruberto – poiché disagi simili possono arrecare ingenti danni non solo economici, ma anche d’immagine, per la nostra bella Calabria”.