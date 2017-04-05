Gameday, in scena il secondo atto delle finals

Basketball Lamezia e Vis scenderanno in campo questa sera alle ore 19.30 al PalaBotteghelle,tana dei bianco amaranto. E’ una gara senza domani per i padroni di casa se vogliono allungare la serie.

Lamezia, alle prese con tante condizioni precarie dal punto di vista fisico vuole comunque chiudere la serie. Questa sera ben due pullman seguiranno i giallo blu in quel di Reggio Calabria, testimonianza del grande affetto e del seguito che questa squadra sta creando. I reggini nel proprio fortino hanno mostrato la propria forza durante il campionato e non vorranno perdere l’imbattibilità proprio in occasione di gara 2 di finale. Si attende una partita al cardiopalma, corretta e spettacolare come gara 1. Abbiamo sentito un uomo chiave del successo in gara 1, la guardia pontina Marco di Gennaro.

“Sarà una gara difficile. In gara 1 abbiamo avuto la forza tre volte di andare avanti ammortizzare la rimonta e scappare nuovamente. Questa gara sarà sicuramente difficile. In gara 1 tutta la pressione

era sulle nostre spalle, oggi per la Vis sarà una gara senza domani quindi avranno il coltello tra i denti. Ma anche per noi è una gara senza domani, come in tutte le gare dobbiamo scendere in campo concentrati e consapevoli di ciò che vogliamo. Vogliamo prenderci la partita di stasera e andremo a Reggio,con i nostri meravigliosi tifosi, cercando di chiudere i conti. Sarà difficile ma le sfide sono belle perchè difficili e noi amiamo le sfide!

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