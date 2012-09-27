Gangnam style conquista il web!

Il nuovo ballo del momento spopola sul Web! Gangnam style è ovunque: al bar, in radio, sull’iPhone, nei tablet. Il balletto del rapper coreano Psy (nome d’arte che sta per Park Jae-Sang) ha già raggiunto la popolarità a livello globale con la canzone Gangnam style, il cui video su Youtube ha superato le 290 milioni di visualizzazioni in poco più di due mesi. La cavalcata tormentone del web ha già ottenuto il primato del video con più “mi piace” della storia di YouTube. Ad Honorem, intendiamoci: il testo non è dei più poetici della storia della musica di tutti i tempi. Allora cos’è che rende questo balletto così irresistibile? Misteri del web o potere di un video demenziale e divertente? In attesa della parodia ufficiale, vi proponiamo il video ufficiale di Gangnam style: Video Ufficiale Gangnam Style. E per i più esperti, ecco il tutorial del balletto: Tutorial del Balletto Gangnam Style. Enjoy your Life! 🙂