Basket: Gara 1 di semifinale è tutta per Lamezia
Lamezia vince gara 1 di semifinale contro il Val Gallico per 89-75, con 32 punti di Stanionis: gara 2 giovedì 23 marzo al Palalumaka
19 Marzo 2017 - 09:53 | di Pasquale Romano
Lamezia porta a casa il primo round di semifinale al termine di 40 minuti dominati. Val Gallico subisce per i primi 30 minuti poi prova una rimonta dal -20 riuscendo a ricucire il distacco fino al -11.
Uno Stanionis sublime da 32 punti e un di Gennaro in serata (autore di 26) spingono i lametini nuovamente avanti fino al 89-75 finale. Ora subito testa a gara 2 in programma giovedì 23 alle ore 21 al Palalumaka.
BASKETBALL LAMEZIA – VAL GALLICO 89-75
(21-14,49-32,68-47)
LAMEZIA: Mangione, Bosone, Saladino, Antonicelli, Rubino 6, di Gennaro 26, Gaetano 5, Costa 5, Lazzarotti, Stanionis 32, Monier 15. Coach Ortenzi ass. Desumma
VAL GALLICO: Soldatesca 8, Romeo 11, Messineo, Neri 2, Sant’Ambrogio, Bellantone,Fiorillo, Suraci 25, Vazzana, Ferrara, Laganà 13, Barrile 16, Viglianisi.
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