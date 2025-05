Annullata la gara ciclistica ‘Criterium Lungomare Falcomatà-Memorial Michele Viola’. I motivi

Le associazioni organizzatrici comunicano con rammarico che la manifestazione ciclistica prevista per il 1° maggio 2025 non potrà svolgersi, in seguito alla mancata autorizzazione da parte del Comando della Polizia Municipale di Reggio Calabria.

Il progetto, nato con finalità sportive, sociali e promozionali per il territorio, ha coinvolto oltre 150 atleti, numerose associazioni locali e un importante numero di volontari.

Nonostante l’impegno congiunto per predisporre tutte le misure richieste in materia di sicurezza e viabilità, inclusi i sopralluoghi tecnici e la produzione della documentazione necessaria, la gara non ha ricevuto l’autorizzazione definitiva.

Pur rispettando le decisioni degli organi competenti, non possiamo non esprimere la nostra amarezza per un epilogo che penalizza innanzitutto gli atleti, le famiglie e l’intera comunità sportiva cittadina. Dopo settimane di interlocuzioni, sopralluoghi tecnici, documentazione prodotta e piena disponibilità da parte degli organizzatori per adottare tutte le misure di sicurezza richieste, il diniego finale è arrivato in maniera inaspettata e tardiva.

Abbiamo incontrato disponibilità nei singoli interlocutori. Abbiamo trovato ascolto, ma non è servito.

Rimaniamo convinti che lo sport, svolto nel rispetto delle regole e in totale sicurezza, rappresenti una straordinaria occasione di coesione e valorizzazione del territorio.

Ringraziamo sentitamente tutti coloro che hanno sostenuto l’iniziativa: dagli sponsor ai tecnici, dalle associazioni sportive ai cittadini che con entusiasmo avevano accolto il ritorno del ciclismo sul Lungomare Falcomatà.

Un ringraziamento speciale va all’atleta Domenico Pozzovivo per il suo prezioso sostegno e la vicinanza dimostrata fin dal primo momento, simbolo di un ciclismo pulito, generoso e profondamente legato al territorio.

Rinnoviamo il nostro impegno per la promozione dello sport sano, inclusivo e partecipato, e restiamo disponibili a un confronto costruttivo con le istituzioni per individuare soluzioni future che permettano a eventi come questo di vedere la luce nel rispetto delle normative e delle esigenze della collettività.