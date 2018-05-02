“Il suicidio è la seconda causa di morte tra i giovani. Sono mediamente 500 i decessi per suicidio tra gli adolescenti in Italia, e sono i genitori – anche se non hanno la preparazione specialistica per monitorare i segnali di disagio – a dover cogliere i cambiamenti repentini del comportamento dei figli. Compito difficilissimo, aggravato dalla complessità della società contemporanea”.

E’ quanto dichiara il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria Antonio Marziale nell’apprendere della morte di una dodicenne catanzarese, “che stando ai primi riscontri sembrerebbe essersi lanciata dal balcone”.

“Il suicidio – spiega Marziale – è l’epilogo di un percorso di sofferenza insopportabile che attraversa la vita dell’individuo. Tutte le persone preposte alla tutela del minore dovrebbero essere preparate, sia pur sommariamente, a cogliere i segnali di allarme, a riconoscere i segni di crisi, che per lo più constano di insonnia, distacco dalle cose un tempo care, pensieri e frasi frequenti sulla morte, calo di rendimento scolastico, abuso di sostanze psicotrope o alcoliche, sesso non protetto, sport estremi e noncuranza della propria incolumità. Le modalità di tentato suicidio più diffuse sono il salto nel vuoto, l’autolesionismo, e in misura minore l’assunzione di farmaci. In adolescenza, particolarmente, tutti sono alle prese con un periodo esistenziale ‘pericoloso’ e le emozioni risultano amplificate rispetto alla capacità di un adulto di gestirle; pertanto è sbagliato l’atteggiamento di quanti considerano oggi gli adolescenti più grandi di quanto non lo siamo stati noi alla loro stessa età”.