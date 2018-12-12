“Mi corre l’obbligo ringraziare il consigliere regionale Giuseppe Pedà che ieri, nel corso di una seduta della Terza Commissione del Consiglio Regionale della Calabria, ha richiamato l’esigenza di istituire un reparto ospedaliero di neuropsichiatria infantile, da me rivendicata a più riprese nel corso del mio mandato”. Lo afferma in una dichiarazione Antonio Marziale, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria.

“In realtà – sottolinea il Garante – un reparto di neuropsichiatria infantile sulla carta c’è a Crotone, nell’Ospedale “San Giovanni di Dio”, così come sulla carta sono stati assegnati due posti, mai attivati perché si sono riscontrati problemi in ordine alla reperibilità dei medici. Il reparto è diretto da Salvatore Bagalà, coadiuvato da due medici precari ed aiutato dalla sinergia operativa con il direttore della pediatria Francesco Paravati. Stiamo parlando di due profili medico-dirigenziali altamente specializzati e riconosciuti a livello nazionale – afferma Marziale – costantemente mortificati da trentennali richieste mai soddisfatte e volte alla costruzione di un vero reparto di neuropsichiatria infantile. Tutto ciò risuona come una beffa, oltre il danno che lede ai diritti fondamentali di bambini e adolescenti, e costa alla Regione Calabria una barca di soldi: altro che spending review e piano di rientro, siamo al cospetto di un “turismo sanitario” incontenibile”.