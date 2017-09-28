‘Garanzia Giovani’, due bandi di Calabria Europa in preinformazione
Nuovo avviso della Regione per i tirocini extra-curriculari rivolti ai giovani tra 18 e 29 anni e un secondo avviso in preinformazione sul sito Calabria Europa
28 Settembre 2017 - 19:55 | di Vincenzo Comi
La Regione Calabria rilancia il programma nazionale Garanzia Giovani attraverso un nuovo avviso per la raccolta delle manifestazioni di interesse dei soggetti ospitanti e dei soggetti promotori allo scopo di attivare la misura 5 “Tirocinio extra- curriculare, anche in mobilità geografica” rivolta a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni non coinvolti in attività di studio, formazione o lavoro.
È in preinformazione inoltre, sul sito Calabria Europa, l’avviso pubblico rivolto ai soggetti che hanno aderito al programma Garanzia Giovani, per la realizzazione delle misure di presa in carico, colloquio individuale e profiling, consulenza orientativa e accompagnamento al lavoro.
Per ulteriori informazioni visitare il sito www.pattodellostretto.it
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