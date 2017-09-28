Nuovo avviso della Regione per i tirocini extra-curriculari rivolti ai giovani tra 18 e 29 anni e un secondo avviso in preinformazione sul sito Calabria Europa

La Regione Calabria rilancia il programma nazionale Garanzia Giovani attraverso un nuovo avviso per la raccolta delle manifestazioni di interesse dei soggetti ospitanti e dei soggetti promotori allo scopo di attivare la misura 5 “Tirocinio extra- curriculare, anche in mobilità geografica” rivolta a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni non coinvolti in attività di studio, formazione o lavoro.

È in preinformazione inoltre, sul sito Calabria Europa, l’avviso pubblico rivolto ai soggetti che hanno aderito al programma Garanzia Giovani, per la realizzazione delle misure di presa in carico, colloquio individuale e profiling, consulenza orientativa e accompagnamento al lavoro.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.pattodellostretto.it